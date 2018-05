Gwyneth Paltrow révèle ce que Brad Pitt a vraiment dit à Harvey Weinstein

Alors que la parole des victimes se libérait contre Harvey Weinstein, Gwyneth Paltrow avait elle aussi révélé à l'automne, dans le New York Times, avoir été victime du célèbre producteur américain. Fort heureusement, après cette agression, la future star de l'époque a pu compter sur le soutien et l'aide de son petit ami d'alors, Brad Pitt. Ce dernier était allé voir Weinstein mais on ne savait pas ce qui avait été dit.

Dans une nouvelle interview accordée à Howard Stern, la comédienne revient sur ce sombre épisode de sa carrière. "On a eu un incident dans une chambre d'hôtel où il a tenté de me faire des avances", raconte l'actrice oscarisée pour Shakespeare in Love, un film distribué par Weinstein. Elle raconte qu'elle était seule dans cette chambre et que l'agression est "venue de nulle part". "J'étais prise de court", se souvient-elle.

Le mogul hollywoodien va alors masser sa victime, avant de l'inviter sur son lit. Heureusement, Gwyneth arrive à s'extirper et prend la fuite. Une fois sortie, elle raconte tout à son amoureux, Brad Pitt. Lors d'une représentation à Broadway d'Hamlet, le jeune Brad se mesure à Harvey Weinstein. "C'était comme le jeter fortement contre un mur, se souvient Gwyneth. C'était fantastique ce qu'il a fait parce qu'il a tiré profit de sa célébrité et son pouvoir pour me protéger à une époque où je n'avais ni célébrité ni pouvoir... C'est le meilleur."

Et de poursuivre : "Il m'a dit exactement ce qu'il lui a dit. 'Si tu la mets à nouveau mal à l'aise comme tu l'as fait, je te tue.' C'était génial." En couple et fiancée à Brad Pitt pendant près de deux ans, Gwyneth Paltrow a refait sa vie, d'abord avec Ben Affleck (de 1997 à 2000) et surtout avec Chris Martin, le père de ses deux enfants, de 2003 à 2014, date de leur divorce. Elle est aujourd'hui fiancée au producteur Brad Falchuk.