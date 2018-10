Gwyneth Paltrow : Sa luxueuse lune de miel se poursuit à... Paris !

Gwyneth Paltrow poursuit sa lune de miel en compagnie de son nouvel époux, Brad Falchuk. Le couple, qui s'est dit oui le 29 septembre 2018 dans les Hamptons en compagnie de nombreux invités de marque, s'est ensuite envolé pour la traditionnelle lune de miel. Mais plutôt que d'opter pour le cadre paradisiaque d'une île exotique, la star hollywoodienne et son mari producteur ont fait un choix un peu plus original...

Le 5 octobre, on découvrait sur le compte Instagram de l'actrice qu'elle avait posé le pied en Ombrie, région italienne voisine de la Toscane. On s'était dit que l'ex de Brad Pitt et Chris Martin avait souhaité un break en amoureux à l'abri des regards, loin des touristes comme des paparazzi, dans un petit nid d'amour au milieu de nul part. Mais c'était avant de voir la deuxième étape de cette lune de miel : Paris !

Dimanche 7 octobre, elle a posté une photo d'elle dans le hall du George V, l'un des hôtels les plus luxueux de la Ville lumière. Et pas besoin d'être un spécialiste des hauts lieux de l'hôtellerie parisienne pour faire cette déduction, car la comédienne a mentionné le lieu comme son adresse. Une transparence totale qui dénote un peu avec l'apparente tranquillité de la discrète Ombrie.