Gwyneth Paltrow : Ses deux ados Apple et Moses, si grands, préparent la rentrée

Recasée depuis quatre années avec le producteur Brad Falchuk (le couple devrait d'ailleurs se marier dans les prochains jours !), Gwyneth Paltrow avait révélé le mois dernier dans un entretien adressé au New York Times qu'elle avait souffert de ne pas avoir eu de troisième enfant, elle qui était retombée enceinte mais qui avait perdu le bébé après "une mauvaise expérience". "Je voulais vraiment en avoir un autre. (...) Mes enfants me demandent tout le temps d'avoir un petit frère ou une petite soeur. Vous ne pouvez pas savoir, je pourrais peut-être mettre la pression pour en faire un. Ce troisième bébé me manque. J'y pense", avait-elle lâché. Pourrait-elle concrétiser ce rêve avec son second mari ? On croise les doigts.