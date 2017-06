Gwyneth Paltrow songe à mettre un terme à sa carrière hollywoodienne

Gwyneth Paltrow est en pleine introspection. Dans un entretien accordé à l'émission de télévision Extra, l'actrice de 44 ans a admis qu'elle songeait sérieusement à mettre un terme à sa carrière d'actrice. "Je ne suis pas sûre de savoir si j'ai envie de continuer de jouer. Je fais quelques petits rôles par ci et par là lorsque j'ai du temps, mais j'adore gérer mon entreprise", a déclaré la fondatrice de Goop.

Épanouie avec la casquette de gourou du bien-être, la comédienne hollywoodienne (qui envisagerait de se remarier avec son compagnon Brad Falchuk) a confié qu'elle souhaitait désormais se consacrer davantage à Goop en lui donnant une plus grande ampleur. "Vous savez, ma vie a considérablement évolué vers mon business, au point qu'il y a maintenant beaucoup de choses à faire. Cela s'étend rapidement et c'est une période vraiment passionnante pour faire ce que je fais", a-t-elle ajouté.

La dernière fois que la maman d'Apple (13 ans) et Moses (11 ans) est apparue sur le grand écran remonte en 2015, lorsqu'elle avait joué au côté de Johnny Depp dans le film Mortdecai. Sa carrière, qui a été lancée au début des années 1990, a été ponctuée de nombreux films cultes, comme Seven (1995), Le Talentueux Mr. Ripley (1999), La Famille Tenenbaum (2001) et bien sûr la trilogie Iron Man (2008, 2010 et 2013). Sans oublier Shakespeare in Love (1998), classique qui lui avait permis de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice à l'âge de 27 ans.