Gwyneth Paltrow : Un parterre de stars pour son "mariage surprise"

Quelques jours plus tôt, c'est par voie de communiqué que l'ex de Chris Martin et son fiancé étalaient leur bonheur. "Nous avons beaucoup de chance de nous être trouvés à ce moment de nos vies, où nos réussites et nos échecs peuvent servir de base à une relation saine et heureuse", déclaraient-ils dans ce communiqué publié par Good Morning America. Les deux futurs mariés s'étaient rencontrés en 2010 quand Gwyneth avait tourné dans quelques épisodes de Glee, avant d'officialiser leur relation en 2015 via Instagram, puis de se fiancer en novembre 2017 (et de l'officialiser en janvier dernier). Chris Martin, qui a eu avec Gwyneth deux enfants (Apple et Moses), avait d'ailleurs validé cette relation, se montrant proche et ami avec le nouveau beau-papa de ses enfants.

Enfin, dernier acte de ce mariage attendu, samedi 14 avril, Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk participaient à une soirée de gala qui avait tout l'air d'être un mariage déguisé. Une "wedding party" à laquelle un beau parterre de stars a pris part. Jennifer Aniston, Demi Moore, Kate Hudson, Liv Tyler, Steven Spielberg, Aaron Taylor-Johnson et sa femme Sam, Ross Matthews, Chelsea Handler, Reese Witherspoon et son mari Jim Toth, Cameron Diaz et son amoureux Benji Madden, Julia Roberts et son époux Daniel Moder, Jennifer Meyer, Rashida Jones ou encore le créateur Tom Ford et le top Karlie Kloss ont été croisés. Rien que ça !

Gwyneth Paltrow est arrivée radieuse, faisant crépiter les flashs dans une robe bordeaux griffée Giambattista Valli. De part et d'autre du théâtre dans lequel a eu lieu cette soirée organisée par Ryan Murphy (le showrunner de Glee, American Horror Story...) et à laquelle 400 convives ont pris part, se trouvaient des panneaux sur lesquels on pouvait lire "GP aime BF" et "BF aime GP", à savoir les initiales des deux stars de la soirée. Répétition ou pas, cette soirée des plus glamour ressemblait bien à une célébration toute particulière...