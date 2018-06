Gwyneth Paltrow va se marier cet été... et ce sera original !

Le 15 avril, fraîchement fiancée à son amoureux, le producteur Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow participait à un événement qui ressemblait très fortement à une fête de mariage surprise. Pourtant, seul le mot fête est resté car, non, la star hollywoodienne n'a pas officiellement dit oui à son chéri.

La Page Six a révélé que le mariage de Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk se déroulera à la fin de cet été dans les Hamptons, où l'actrice oscarisée de Shakespeare in Love possède une propriété. La source citée par la page people du New York Post avance une date tout juste après le Labor Day, la fête du travail américaine qui sera célébrée cette année le lundi 3 septembre.

Le site américain croit savoir que le mariage aura lieu dans la maison de Gwyneth. "Je suis très occupée actuellement, donc je ne suis impliquée dedans", avait récemment expliqué la comédienne de 45 ans qui avait pourtant pris part à un enterrement de vie de jeune fille à Mexico, suivi de la fameuse fête pour les fiançailles du couple organisée par Ryan Murphy, l'ami de Falchuk et son partenaire de production dans Glee et American Horror Story.