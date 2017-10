Gywneth Paltrow, harcelée par Harvey Weinstein, avait appelé Brad Pitt à l'aide

Parmi les nombreux récits de harcèlement et d'agression sexuelle dont Harvey Weinstein fait l'objet, l'un des témoignages relayés les plus édifiants est celui de Gwyneth Paltrow. L'actrice compte parmi les plus grosses stars hollywoodiennes qui ont brisé le silence sur l'attitude déviante du célèbre producteur hollywoodien.

Dans un dossier publié par le New York Times, l'ex de Chris Martin explique qu'elle avait 22 ans lorsque le mogul hollywoodien l'a agressée sexuellement. Gwyneth était alors à l'aube d'une belle carrière. Elle vient de jouer dans Seven de David Fincher lorsque Harwey Weinstein l'embauche pour jouer Emma, l'entremetteuse. Juste avant le tournage, il l'invite dans sa suite du Peninsula Beverly Hills pour une petite réunion informelle... C'est alors qu'il pose ses mains sur elle et lui suggère d'aller dans la chambre pour se faire des massages. "J'étais une enfant, je venais de signer un contrat, j'étais pétrifiée", raconte Gwyneth Paltrow dans une interview. Elle refuse ses avances et va en parler à son petit ami de l'époque, une star en devenir : Brad Pitt. Ce dernier prend son courage à deux mains et se confronte à Weinstein lors de la première du film sorti en 1996.

Après cet échange, Harvey Weinstein revient vers Gwyneth Paltrow et lui explique qu'elle n'aurait pas dû parler de tout cela à quelqu'un. "J'ai cru qu'il allait me virer", se souvient la jeune comédienne, alors condamnée au silence pour espérer survivre à Hollywood.

Cette histoire n'empêchera pas Harvey Weinstein de croire au talent de Gwyneth Paltrow. Deux ans après cet épisode, il est le grand acteur du triomphe de la jeune femme aux Oscars, consacrée meilleure actrice pour sa performance dans Shakespeare in Love, un film de John Madden qui recevra sept prix en 1999, dont celui de meilleur film.

De son côté, Brad Pitt a confirmé au Times les dires de son ex-petite amie, sans toutefois faire d'autre commentaire. Il n'a d'ailleurs pas non plus réagi aux propos de sa dernière ex, Angelina Jolie, également victime de Weinstein.