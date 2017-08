Haaz Sleiman (Nurse Jackie) fait son coming out et se dit "passif" !

Haaz Sleiman, qui incarnait le séduisant Mohammed de la Cruz dans la série Nurse Jackie aux côtés d'Edie Falco, a fait son coming out. L'acteur américain, d'origine libanaise, a même poussé plus loin les confidences...

Dans une vidéo inattendue postée sur Twitter le 22 août, Haaz Sleiman explique qu'une récente étude a démontré qu'il y a eu plus de morts dans la communauté LGBT depuis le début de l'année 2017 que sur l'ensemble de l'année précédente... "Cette vidéo est ma réponse à cette étude. Je suis un homme gay, musulman, arabe et américain et je vais même aller plus loin. Je ne suis pas juste homosexuel, je suis aussi passif. Je ne suis pas seulement passif, je suis totalement passif ce qui veut dire que j'aime m'en prendre vous savez où", dit-il. L'acteur de 41 ans ajoute : "Et je dis à tous les homophobes aux États-Unis et à travers le monde : 'Si vous essayez de me tuer juste parce que je suis gay, je vous détruirai.'"

Haaz Sleiman a également joué dans The Promise, The Good Wife, Covert Affairs et, cette année, dans The State.