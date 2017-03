Hada (Koh-Lanta Cambodge) : Elle a grossi par stratégie !

Le 10 mars dernier, les téléspectateurs de TF1 faisaient la connaissance de la belle Hada. La conseillère de vente de 31 ans au caractère bien trempé s'est lancée dans l'aventure Koh-Lanta Cambodge afin de se prouver qu'elle pouvait survivre "dans des conditions extrêmes", mais ce n'est pas tout !

La membre de l'équipe bleue (les Takeo) s'est également envolée pour le Cambodge afin de faire honneur à sa maman qui s'est toujours sacrifiée pour qu'elle ne manque de rien comme elle l'a confié lors de son entretien avec France Dimanche : "Je désirais envoyer un message à ma mère, lui dire que je l'aime très fort. Si je gagne, je lui donnerai la totalité des 100 000 euros, pour améliorer sa toute petite retraite." Aussi a-t-elle bravé le climat parfois capricieux de l'île, la faim ou encore les épreuves physiques proposées par l'animateur Denis Brogniart.

Le plus difficile ? "Ce qui est vraiment dur physiquement, c'est la pluie. Dormir avec des vêtements mouillés, sur du sable très dur, plein de puces, c'est terrible !" La jolie brune, en couple avec un grand champion, n'a toutefois pas trop souffert de la faim : "Comme je fais le ramadan, j'ai un peu l'habitude d'avoir faim, et j'avais pris exprès 10 kilos pour me constituer des réserves. À l'écran, j'ai d'ailleurs l'air d'un pop-corn."

Pour l'heure, on ignore encore si Hada a remporté cette nouvelle édition du jeu d'aventures phare de TF1. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Koh-Lanta lui a apporté une belle opportunité professionnelle : "J'ai été promue, je suis devenue cadre. Mon absence a permis a mes patrons de se rendre compte de mes capacités et de la place que j'occupais dans mon travail."

L'intégralité de l'interview d'Hada est à retrouver dans le France Dimanche en kiosques le 17 mars 2017.