Hada (Koh-Lanta Cambodge) insultée sur Twitter : "J'en ai même pleuré"

Vendredi 24 mars, Hada a été éliminée de l'émission Koh-Lanta Cambodge (TF1). Déçue d'avoir quitté l'aventure si rapidement, la vendeuse de chaussures de 31 ans n'en veut pas pour autant à ses camarades. Elle s'est confiée à nos confrères de Gala.

Fière d'avoir participé à l'émission, Hada a pas mal déchanté suite à la diffusion du programme. La raison ? Des internautes s'en sont violemment pris à elle sur les réseaux sociaux. "J'ai jeté un oeil sur Twit­ter et j'ai vu que les gens étaient très durs avec moi. J'en ai même pleuré car j'ai reçu des insultes, et des messages privés qui vont très, très loin, sur moi, mes origines", déclare-t-elle. Ne comprenant pas pourquoi elle suscite tant de haine, la jolie brune poursuit : "C'est violent, parce que je n'ai pas l'habitude qu'on soit aussi méchant avec moi. Je ne comprends pas pourquoi. Dans l'émission, je ne suis pas la fille qui gueule pour un rien ou qui est mauvaise avec les autres. Dans la vie, je suis plutôt une fille qu'on aime bien."

Concernant les photos de son petit ami trouvées et publiées dans la presse, Hada ne cache pas être "embêtée" par cette intrusion dans sa vie privée : "Mon copain est psy et je ne voulais pas qu'il apparaisse ni qu'il parle dans le portrait à cause de ses patients et de son boulot, pour qu'il n'y ait pas d'in­ter­fé­rence. Je ne sais pas comment les photos sont ressorties, on ne m'a même pas demandé l'au­to­ri­sa­tion de les publier. On a retrouvé son prénom aussi, ça m'a choquée."