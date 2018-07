Hailey Baldwin : 1re groupie du couple formé par Justin Bieber et Selena Gomez

Fiancée à Justin Bieber depuis le 7 juillet 2018, date à laquelle le chanteur a posé un genou à terre pour faire sa demande lors d'une soirée aux Bahamas, Hailey Baldwin était autrefois une grande fan du couple que son chéri formait avec son ex Selena Gomez.

Comme le souligne le site JustJared, captures d'écran à l'appui, le mannequin de 21 ans faisait fièrement partie de la team "Jelena" (contraction de Justin et Selena) des années avant de fréquenter à son tour le Canadien de 24 ans. En 2012, Hailey avait ainsi tweeté qu'elle serait "célibataire pour toujours" avant d'admettre publiquement sa fascination pour l'ex-couple. "[Selena] est plus qu'impeccable et il est, bah c'est Bieber. C'est la relation parfaite", écrivait-elle.

La même année, Hailey s'était fendue d'un autre tweet pour admettre qu'elle avait "hâte" de découvrir la "coordination" des tenues portées par Justin Bieber et Selena Gomez à l'after party des Oscars organisée par le magazine Vanity Fair. En 2013, celle qui est aussi connue pour être la meilleure amie de Kendall Jenner avait pris la défense de Selena Gomez après qu'un utilisateur l'avait attaquée sur les réseaux sociaux.

Des bijoux de fiançailles pour Justin

Hailey Baldwin et Justin Bieber, qui s'étaient rencontrés pour la première fois il y a près de dix ans, se sont fréquentés quelques mois entre 2015 et 2016 et se sont rabibochés en juin dernier, soit trois mois après que l'interprète de Purpose a rompu avec Selena Gomez pour la énième fois.

D'après la presse, la bague que Justin Bieber a offerte à Hailey Baldwin pour leurs fiançailles est estimée à un peu moins d'un demi-million de dollars et il s'agirait d'un diamant de 7 carats. D'après The Blast, le chanteur a également reçu une bague achetée par sa chérie, une alliance incrustée de diamants qui comporte les initiales du futur marié. D'humeur dépensière, Justin Bieber s'est aussi fait plaisir en s'achetant une montre en diamants Patek Philippe de 33 carats. C'est qu'il fallait marquer le coup !