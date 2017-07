Hailey Baldwin : Bikini moulant pour une sortie en bateau avec Joe Jonas

Les célébrités sont de plus en plus nombreuses à délaisser l'effervescence hollywoodienne pour rejoindre d'autres horizons. Ces dernières semaines, plusieurs stars ont ainsi posé leurs valises en Floride pour profiter de la période estivale. Parmi celles-ci figure notamment une certaine Hailey Baldwin, qui savoure actuellement ses vacances à Miami...

Le 7 juillet 2017, c'est dans l'un des ports de la ville que la BFF de Kendall Jenner a été repérée par les paparazzi. Vêtu d'un bikini violet qui moulait ses fesses, le top de 20 ans était bien entouré pour une sortie en bateau. La fille de Stephen Baldwin était en effet accompagnée de deux hommes célèbres, Joe Jonas et Wilmer Valderrama.

Très bons amis, le chanteur de 27 ans et l'acteur de 37 ans étaient tranquillement installés sur le rebord du yacht, discutant autour d'un verre. Le duo se connaît très bien puisqu'il a en commun une ex-petite amie, la chanteuse Demi Lovato. La chanteuse avait fréquenté le premier quelques petits mois en 2010 avant de se mettre en couple avec le second. Une relation qui a tout de même tenu six ans !

Depuis plusieurs mois, Joe Jonas file quant à lui le parfait amour avec l'actrice de Game of Thrones Sophie Turner. Devenu inséparable, le couple s'est visiblement bien trouvé. Ces prochaines semaines, le frère de Kevin et Nick va toutefois être très accaparé avec la tournée mondiale de son groupe DNCE. La bande sera de passage à Indianapolis le 21 juillet avant de mettre le cap vers l'Asie début août.