Hailey Baldwin : Canon en maillot, la nièce d'Alec Baldwin s'éclate

J-8 avant le début de l'été ! Hailey Baldwin en a pris la mesure ce week-end à Miami, en enchaînant les après-midi farniente. Canon en bikini, la femme la plus sexy de la planète affole la toile où elle provoque une hausse sensible des températures...

Hailey Baldwin s'est envolée pour Miami vendredi 9 juin, au lendemain du défilé Moschino au festival MADE Los Angeles. La nièce d'Alec Baldwin (et fille de Stephen Baldwin) et son entourage ont posé leurs valises à l'hôtel W South Beach, où elles ont été surprises ce même vendredi, profitant du soleil au bord de la piscine de l'établissement. Hailey portait un bikini jaune fluo de la marque Solid & Striped et un short en jean. Une tenue qui a permis aux photographes d'immortaliser son joli ventre plat.

La journée de samedi de madame Baldwin a ressemblé à celle de dimanche ! La belle blonde de 20 ans et ses amies ont passé leur temps entre la piscine et la plage privée du W. Craquante en maillot une-pièce et bikini, Hailey a tenté sans succès de se glisser parmi les touristes anonymes. Trahi par les flashs des photographes, le mannequin a tout de même profité de ces instants au soleil, en se baignant dans l'océan.

Cet été encore, Miami se disputera avec d'autres villes le titre de destination de vacances préférées des stars. La Floride attirera-t-elle plus de personnalités qu'Hawaï, les Caraïbes ou la Méditerranée ? Réponse dans les semaines à venir et en images, sur Purepeople !