Hailey Baldwin évoque ses envies de bébé avec Justin Bieber

Mariée au chanteur canadien depuis le 13 septembre dernier, date à laquelle ils s'étaient unis dans la plus grande des improvisations en tête à tête dans un tribunal de New York, la bombe de 21 ans, folle d'admiration, a volontiers évoqué son jeune époux. "Il est incroyable. Il réussit tout avec succès. Chaque chanson, chaque collaboration. C'est fou d'observer ce qu'il fait. Je suis toujours ébahie", a-t-elle déclaré.

En couple depuis le mois de juin, le mannequin et Justin Bieber s'étaient fiancés après quelques semaines de relation seulement. Une romance express pour ceux qui s'étaient déjà fréquentés par intermittence il y a quelques années. On s'en doute, ce nouveau statut a apporté à Hailey Baldwin bien plus d'attention médiatique qu'elle ne l'aurait imaginé, elle qui est sans cesse suivie par les paparazzi à chacune de ses sorties avec son chéri. "Au cours de l'année écoulée, j'ai eu plus d'attention braquée sur moi que je n'en ai eu au cours de ma vie", a-t-elle admis.

Enfin, la BFF de Kendall Jenner (avec laquelle elle vient d'enregistrer un nouvel épisode de l'émission Carpool Karaoke, prochainement diffusé) a subtilement évoqué ses envies de maternité en mentionnant sa collection de tatouages. "J'en veux plus, mais je garde de la place pour les prénoms de mes enfants, et d'autres choses sentimentales, je ne veux pas remplir tous les endroits mignons avant... d'en arriver là", a-t-elle conclu.

Des déclarations en sacré contraste avec le dernier coup de mou de Justin Bieber, sonné par l'annonce de l'hospitalisation de son ex Selena Gomez. Cette dernière a été particulièrement affectée d'apprendre que son ancien compagnon s'était marié aussi rapidement à Hailey Baldwin. Le retour de l'éternel triangle amoureux ? On ne l'espère pas tant il pourrait être destructeur...