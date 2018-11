Hailey Baldwin : Son père Stephen pris en flag' avec sa jeune maîtresse !

Si Hailey Baldwin file le parfait amour avec Justin Bieber (qu'elle a épousé le 13 septembre dernier à New York après quelques semaines de romance), tout ce qu'elle pensait être vrai de la relation de ses parents, qui forment en apparence un couple uni et amoureux depuis près de trente ans, vient de voler en éclats.

Jeudi 15 novembre 2018, le Daily Mail a lâché une bombe en publiant sur son site une vidéo de Stephen Baldwin (52 ans) surpris à la sortie du domicile de sa maîtresse Ruth Perez Anselmi (39 ans) à Beverly Hills. Datées du 14 octobre dernier, les images montrent l'acteur américain au côté de son amante. Comprenant qu'il a été pris en flag' par les paparazzi, Stephen Baldwin tente de faire marche arrière mais il est vite rattrapé par le cameraman qui l'interroge sur sa supposée liaison. Une relation qu'il dément très vite. "T'es complètement fou mon frère... Malade. Mon frère, fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais être en train d'enfreindre la loi, donc fais attention. (...) Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous êtes complètement fous, les gars", a-t-il lâché avant de quitter les lieux sur sa trottinette électrique.

Cela aurait pu s'arrêter là, sauf que Ruth Perez Anselmi a confirmé cette liaison au même média. Dans une interview publiée le même jour, la jeune femme a révélé qu'elle entretenait des rapports avec Stephen Baldwin depuis plus de deux ans. Selon ses propos, ils se sont rencontrés à l'été 2016 à Los Angeles dans une école de physiothérapie, où elle suivait une formation pour devenir masseuse. Stephen Baldwin était l'un de ses patients et l'a courtisée dès sa première consultation.

Je suis amoureuse de Stephen

"Je suis tombée amoureuse de Stephen, c'est un homme super gentil et un très bon amant. Nous nous voyons depuis deux ans et nous sommes devenus très proches. Nous avons parlé de nos fantasmes sexuels. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble parce qu'il a dit : 'Je vais réaliser tous tes fantasmes, tout ce que tu veux', et c'est ce que nous faisions. Nous avons dressé une liste de quinze fantasmes sexuels avec lesquels nous travaillions pas à pas parce que nous voulions être à l'aise. Un jour, nous faisons un fantasme, l'autre jour nous faisons le numéro deux", a-t-elle lâché, sûre d'elle.

Ruth Perez Anselmi, qui tente de percer en tant que chanteuse et musicienne (rien de surprenant jusqu'ici), a par ailleurs affirmé qu'elle avait longtemps ignoré la véritable identité de Stephen Baldwin, qui lui avait caché sa profession et sa seconde vie. Le comédien et frère d'Alec est marié depuis 1990 à Kennya Deodato, la mère de ses filles Alaia (25 ans) et Hailey qui ignorait tout de cette affaire, assure le Daily Mail.

En septembre 2016, soit lorsque Stephen Baldwin et Ruth Perez Anselmi se voyaient déjà en secret, Hailey Baldwin avait publié une photo très touchante de ses parents sur son compte Instagram. "'Ta mère est mon autre moitié, je ferais n'importe quoi pour elle. Je la pousserais dans son fauteuil roulant toute ma vie si je le devais, je suis là ! Ça demande beaucoup de sacrifices, mais personne ne pourrait la remplacer'. Mon père qui essayait de me donner une leçon de vie", avait écrit l'épouse de Justin Bieber.