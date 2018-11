Hailey Bieber bientôt enceinte de Justin ? "J'ai hâte d'avoir des enfants..."

La jeune femme s'est aussi confiée sur sa carrière et sur son éducation. Fille de l'acteur Stephen Baldwin (récemment pris en flag' d'adultère) et du mannequin Kennya Deodato, la BFF de Kendall Jenner a connu le succès assez tôt, ce qui ne l'a donc pas empêchée de vivre une enfance et une adolescence "normales", comme elle l'affirme. "J'ai commencé à me faire un nom vers mes 19 ans. Il y a des choses 'normales' que je n'ai pas pu faire, comme aller à l'université, mais je pense que j'ai appris à être ponctuelle et responsable grâce au fait que j'ai commencé à travailler à 17 ans", a-t-elle glissé.