Hailie Scott : La fille d'Eminem irrésistible pour son anniversaire

La mise en ligne de l'image a été suivie d'une avalanche de commentaires. Les followers de Hailie lui ont également souhaité un joyeux anniversaire et se sont émerveillés devant sa beauté et ses impressionnants abdos. Un internaute a noté que la jolie blonde suivait 235 comptes, dont ceux de plusieurs célébrités - les chanteuses Beyoncé, Selena Gomez et Rihanna, le top model Kendall Jenner, etc. -, mais pas celui de son papa.

Sur les réseaux sociaux, Eminem mène une campagne promo pour son nouvel album, baptisé REVIVAL.

Le rappeur de 45 ans et utilisateur novice de l'application Tinder vient de dévoiler le clip du single phare de l'opus, Walk On Water (feat. Beyoncé).