Haley Joel Osment : L'évolution physique étonnante du gamin de Sixième Sens

Des enfants-stars que l'on ne reconnaîtrait peut-être pas aujourd'hui dans la rue, outre l'immanquable Macaulay Culkin de Maman j'ai raté l'avion, nous avons également Haley Joel Osment. À la fin des années 90, début des années 2000, cet acteur américain est devenu culte avec les films Sixième Sens (1999) et A.I. Intelligence artificielle (2001). Il faut dire que ce petit blond aux yeux bleus, le sourire facile et la bouille assurément irrésistible, en a fait craquer plus d'un et est resté gravé dans les mémoires.

Qu'en est-il du Haley Joel Osment d'aujourd'hui ? Si quelque part, il a gardé un peu des traits du petit garçon-star qu'il était il y a près de 20 ans, l'acteur a bien changé. À désormais 29 ans, le natif de Los Angeles avait connu un succès fou entre 1999 et 2002 – le temps de trois films – avant de disparaître des radars et de se contenter de doubler des films d'animation ou des jeux vidéos. Après un début de retour en 2008, avec Home of the Giants, il re-disparaît pour ne revenir que 6 ans plus tard avec la comédie Tusk (aux côtés de Johnny Depp et sa fille Lily-Rose) et la série The Spoils of Babylon.

Le 8 septembre dernier, il était l'une des vedettes du PaleyFest, un rendez-vous télévisé à Beverly Hills. L'occasion pour lui de briller devant les photographes et d'affirmer son physique, celui d'un jeune futur trentenaire un brin rondouillard et très barbu.

Du côté de la petite lucarne, l'actualité d'Osment est effectivement intéressante. Le comédien vient de jouer 3 épisodes de la série Silicon Valley après avoir joué dans le film indépendant Izzy Gets the F*ck Across Town (sorti aux USA mi-juin). Il vient de tourner dans le thriller Sleepwalker au côté de Richard Armitage (Le Hobbit) et prépare actuellement la série SF Future Man, dont la vedette est Josh Hutcherson (Hunger Games).