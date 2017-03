Halle Berry, 50 ans : Sensuelle et à moitié nue, elle sublime ses courbes

Le hasard fait bien les choses. Alors que le printemps a officiellement pointé le bout de son nez et que les beaux jours reviennent, Halle Berry a offert tout ce dont on avait besoin pour parfaire cette nouvelle saison. Sur Instagram, l'actrice s'est montrée chaleureuse et doucement coquine au détour d'un post remarqué (et remarquable, avouons-le).

La bombe de 50 ans, maman de deux enfants (Nahla et Macéo), pose dans un champ, sous le soleil, simplement vêtue d'un haut blanc en dentelle architransparent et laissant entrevoir ses courbes fatales. Une photo élégante et sensuelle que la comédienne à moitié nue a renforcé d'une légende pour le moins... sujette à interprétation. "Moi, quand quelqu'un dit : 'Je viens et j'amène le goûter.'"

En plus d'être absolument magnifique, l'ex d'Olivier Martinez – avec qui elle avait eu Macéo, 3 ans aujourd'hui – est donc très drôle.