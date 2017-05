Halle Berry : Body transparent et pantalon totalement fendu, une bombe à 50 ans

À 50 ans, Halle Berry ne cesse de surprendre la fashion sphère. Droite dans ses bottes, l'actrice assume chacune de ses tenues, plus audacieuses les unes que les autres... Le regard des autres ? Halle sait s'en jouer.

A l'occasion d'un événement mettant à l'honneur les mères du monde entier, Halle Berry est apparue plus sexy que jamais sur le tapis rouge de la cérémonie dans un body en dentelle asymétrique qu'elle a associé à un pantalon oversize aux côtés sensuellement ouverts.

Sûre d'elle, la quinquagénaire divorcée a fait le show lors de la deuxième soirée annuelle "Dear Mama: An Event to Honor Moms" organisée par la chaine américaine VH1 à Pasadena, le 6 mai. Non loin du regard bienveillant de Kelly Rowland ou encore de Mary J. Blige, qui comptaient aussi parmi les invitées, Halle Berry a posé face aux nombreux photographes perchée sur ses talons hauts à plateforme. Avec ses longs cheveux bruns qu'elle a facilement coiffés en arrière et sa beauté naturelle, l'actrice a su faire la différence.

Halle Berry n'était pas la seule à mettre le paquet sur la tenue. Kelly Rowland avait opté pour une robe à motifs floraux aux teintes bleu ciel et vert acidulé. On pouvait également compter sur la présence de Mary J. Blige et son bustier tombant, La La Anthony et sa robe d'un rouge éclatant au décolleté généreux, Robin Thicke, Maxwell ou encore le rappeur Ludacris et DJ Khaled.