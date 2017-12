Halle Berry : Encore célibataire, elle déclare en avoir "fini avec l'amour"

La dernière expérience romantique d'Halle Berry lui laisse visiblement un goût très amer. Alors que tout semblait aller pour le mieux avec Alex da Kid (alias Alexander Grant), rappeur anglais de seize ans son cadet qu'elle avait commencé à fréquenter en juillet dernier, l'actrice de 51 ans a déjà rompu avec l'artiste de 35 ans comme le confirme jeudi 14 décembre 2017 le site Us Weekly.

La veille, la maman de Nahla (9 ans, née de sa relation avec le top canadien Gabriel Aubry) et Maceo (4 ans, issu de son mariage avec l'acteur français Olivier Martinez) s'était emparée de son compte Snapchat pour glisser un message très clair à tous ceux qui risqueraient de faire le premier pas pour tenter leur chance avec elle. "Fini l'amour", a-t-elle écrit en légende d'une photo représentant un coeur formé par une corde. Vraiment ?

Ce n'est pas la première fois que la bombe oscarisée fait ce genre de déclaration. En mai dernier, elle était apparue avec un T-shirt "no more boyfriends" ("plus de petits amis") sur une photo publiée sur Instagram.

Lors d'une interview adressée au magazine Vogue en 2010, Halle Berry avait évoqué son célibat d'alors en expliquant qu'il était difficile pour elle de trouver le grand amour. "Je n'en ai pas fini avec l'amour, mais je refuse de me poser. Je suis une romantique désespérée. Et je ne m'arrêterai pas. Je ne pense pas que je ressemble à beaucoup de gens. Je suis simplement quelqu'un qui essaye de trouver le bon, et je pense que c'est quelque chose de difficile à faire", avait-elle lancé.

Avant Olivier Martinez, Halle Berry avait déjà été mariée deux fois : avec le joueur de baseball David Justice entre 1993 et 1997, puis avec le chanteur et compositeur Eric Benet entre 2001 et 2005.