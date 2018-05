Halle Berry et Olivier Martinez de retour devant le juge !

En décembre 2016, Olivier Martinez et Halle Berry étaient officiellement divorcés. Une séparation sans bain de sang pour ces deux ex qui continuent à entretenir une belle relation. À l'époque, l'actrice hollywoodienne et le comédien français s'étaient notamment accordés sur la garde de leur fils Maceo (4 ans et demi), ainsi que sur les biens immobiliers. Restaient quelques petits détails que les deux divorcés avaient remis à plus tard.

Selon des documents obtenus par TMZ, Halle Berry a reçu une demande de comparution devant le juge avant la fin du mois de juin pour "clore un sujet non résolu de son divorce" nous dit le site américain. TMZ croit savoir qu'il n'y a "pas de réels problèmes" car chacun sait ce qu'il a reçu à l'issue du divorce, contrat pré-nuptial oblige. "Ils ont juste relégué tout cela au second plan", nous dit-on. Le juge voudrait désormais clore le dossier pour de bon, et demande donc au couple, et plus particulièrement à Halle Berry dont les documents en attestent, de se présenter devant la cour.

Fin octobre 2015, Halle Berry avait déposé une demande officielle de divorce après environ deux années de mariage avec Olivier Martinez. "J'avais peur d'aller vers mon troisième divorce, mais j'avais encore plus peur de vivre malheureuse", avait confié l'actrice de 51 ans en août 2017. "Je suis avec mes enfants et je prends vraiment le temps de réfléchir, de voir comment faire des choix différents. Je peux vivre seule. Et c'est une grande leçon pour moi", rajoutait-elle.

La star de X-Men avait été mariée au joueur de baseball David Justice puis au chanteur David Benêt. De 2005 à 2010, Halle Berry avait été en couple avec le mannequin québécois Gabriel Aubry, le père de sa petite fille Nahla (9 ans).