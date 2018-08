Halle Berry : Message taquin au prince Harry, fan d'elle lorsqu'il était ado

Bien avant de rencontrer Meghan Markle et de devenir duc de Sussex, le prince Harry fut été un adolescent comme tous les autres, accrochant sur ses murs les posters de ses stars préférées.

Entre 1998 et 2003, l'héritier britannique avait fait ses années lycée au prestigieux pensionnat Eton College, école pour garçons où il avait notamment étudié l'art et la géographie. Des photos de cette période ont récemment ressurgi dans les médias, le montrant dans son quotidien à l'école mais aussi dans son dortoir.

Sur l'un des clichés, le fils cadet de la regrettée Lady Di et du prince Charles, alors âgé de 18 ans (il est né en septembre et le reportage a été réalisé lors de sa dernière année achevée en juin 2003), prend la pose tout sourire. Une photo de sa mère encadrée trône sur son bureau et on discerne plusieurs posters de mannequins en bikini sur les murs. Mais ce n'est pas tout...

Une photo d'une célèbre star hollywoodienne est aussi accrochée. Il s'agit bien d'Halle Berry qui n'a pas mis longtemps avant de remarquer ce petit clin d'oeil. Sur Twitter, l'actrice sexy de 52 ans a adressé un message taquin au jeune homme de 33 ans. "Ok prince Harry, je te vois !", a-t-elle écrit. Le principal intéressé verra-t-il le message de son idole d'adolescence ? On croise les doigts !