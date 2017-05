Halle Berry pleure la mort d'un être cher : "Mon coeur s'est brisé"

La maman de Nahla (9 ans) et Maceo (3 ans) a poursuivi son message en expliquant que le chat était particulièrement attaché à son plus jeune enfant. "Playdough et Maceo étaient amis. Ils prenaient leur petit-déjeuner ensemble chaque matin. (...) Côte à côte... Sur le sol. Le lien que mes enfants partageaient avec Playdough était unique et spécial, ils ont appris la compassion et la bienveillance et l'importance d'aimer et de prendre soin des adorables créatures de la vie. Hier, Playdough nous a rappelé qu'il était mieux d'avoir aimé et de perdre plutôt que de n'avoir jamais aimé du tout ! Il nous manquera", a-t-elle conclu.

Selon le magazine People, Halle Berry avait initialement adopté Playdough de manière temporaire lorsqu'elle faisait des recherches pour le tournage du film Catwoman en 2004. Playdough faisait partie des soixante chats que les producteurs du long métrage avaient recueillis auprès de refuges animaliers afin de les faire participer au tournage. "J'étais plus une personne à chiens. J'ai eu des chiens toute ma vie. Et en faisant ce film, j'ai appris à vraiment respecter et à aimer les chats, après toutes les recherches et le travail que j'ai faits avec eux", avait-elle déclaré à l'époque à l'Associated Press.

La star oscarisée avait par ailleurs confié qu'elle avait eu un coup de coeur pour Playdough et qu'elle avait fini par le garder. "Je m'étais dit que je l'étudierais et puis que je le rendrais. Mais j'en suis tellement tombée amoureuse en une semaine que maintenant je suis une personne à chats. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans lui. J'ai toujours pensé que les chats étaient majestueux et beaux. Mystérieux", avait-elle conclu.