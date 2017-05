Halle Berry repérée très proche d'un mystérieux inconnu à Los Angeles...

Voilà maintenant près d'un an que la vie privée d'Halle Berry intrigue les médias américains. Mère célibataire toujours aussi belle et sexy, la star de 50 ans n'a officiellement aucun homme dans sa vie. Mais lorsqu'elle réapparaît dans les rues de Los Angeles aux côtés de mystérieux inconnus, les paparazzi ne sont jamais loin pour épier ses moindres faits et gestes.

Le 16 mai dernier, c'est au restaurant Gracias Madre, dans le quartier de West Hollywood, que l'actrice hollywoodienne a été vue en train de partager un déjeuner avec un homme. Est-il son agent, son attaché de presse ou un ami ? L'histoire ne le dit pas. Mais en réalité, le duo n'était pas seul, puisqu'il se trouvait avec au moins une autre personne, comme en témoignent des photos publiées par le Daily Mail. Coiffée d'un chapeau fedora, la maman de Nahla (9 ans) et Maceo (3 ans) est presque passée inaperçue.

Célibataire ou non, Halle Berry est en tout cas une femme très épanouie. Dimanche 28 mai sur Instagram, la comédienne a glissé un petit clin d'oeil et apparaît sur une photo avec un T-shirt "no more boyfriends" ("plus de petits amis", en français). "L'été arrive... faisons briller nos couronnes, les filles !", a-t-elle écrit en légende. Le message est clair...