Halle Berry : Sa nouvelle coupe osée, elle sacrifie un bout de sa crinière

La mère de Nahla (11 ans) et Maceo (5 ans) est particulièrement en forme en ce moment, notamment grâce à son entraînement intensif pour les besoins du tournage. La préparation de ce nouveau film s'est révélée éprouvante pour Halle Berry, comme elle a pu le raconter à ET Online en avril dernier : "Je n'ai jamais travaillé aussi dur de toute ma vie pour un si petit rôle. Je n'ai jamais été aussi en forme mentalement et physiquement, et tout cela parce que j'ai travaillé avec les meilleurs des meilleurs." L'ancienne reine de beauté a tout même expliqué s'être sérieusement blessée sur le tournage, en se cassant trois côtes : "C'est comme une médaille d'honneur pour moi, on ne sait pas comment c'est arrivé, a-t-elle raconté à Extra. Je travaillais depuis un moment avec les côtes cassées jusqu'à ce que je n'y arrive plus."