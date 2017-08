Halle Berry SDF "à cause" de sa mère : "C'était éprouvant"

C'est un fait méconnu du grand public, mais avant de devenir une star hollywoodienne et la première Afro-Américaine à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice en 2002, Halle Berry a été SDF. Ou presque. Dans un entretien accordé à Jess Cagle pour People, la comédienne de 50 ans revient sur cette expérience et sur la manière dont vivre dans un refuge pour sans domicile fixe l'a forgée.

"C'était éprouvant. Quelques belles heures", raconte avec une pointe d'ironie la star actuellement en train de promouvoir son nouveau film, Kidnap. Halle Berry est jeune mannequin lorsqu'elle débarque à New York. Mais avec très peu d'argent en poche, elle va découvrir que la vie est difficile dans la Grosse Pomme. "Trois mois après mon arrivée, je n'avais plus de cash, se souvient l'ex d'Olivier Martinez. J'ai appelé ma mère pour lui demander de m'envoyer un peu d'argent, et elle m'a répondu non. Ce qui a eu pour conséquence de me faire passer une année sans lui adresser la parole : j'étais tellement bouleversée par le fait qu'elle ne voulait pas m'aider."

Abandonner n'a jamais été une option

Mais l'histoire de l'actrice oscarisée pour le film À l'ombre de la haine ne s'arrête pas là. "C'est probablement l'une des meilleures choses qu'elle ait faites pour moi, assure néanmoins Halle Berry. Si vous voulez faire ce que vous voulez dans la vie, il faut se débrouiller. Alors je me suis débrouiller." Soit trouver refuge dans un centre de SDF, tout en essayant de gagner de l'argent. "Abandonner n'a jamais été une option, confie Halle. Je voulais lui prouver à elle et à tous les autres que j'étais capable de réussir. (...) La vie dans un refuge a été une partie de la solution pendant un temps, jusqu'à ce que je décroche un job de serveuse. Puis j'ai obtenu un job de barmaid et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que mon problème soit résolu."

La suite de l'histoire, c'est une irrésistible ascension vers les cimes d'Hollywood. En 1991, elle s'offre son premier rôle dans Jungle Fever du futur grand Spike Lee, puis tourne sous la direction du regretté Tony Scott dans Le Dernier Samaritain. On la retrouvera plus tard dans La Famille Pierrafeu de Brian Levant, avant qu'elle n'explose en 2000 en Tornade dans X-Men de Bryan Singer.

2017 s'annonce comme une belle année pour Halle Berry. Attendue dans Kidnap, elle doit également apparaître dans Kingsman : Le Cercle d'or et tenir le rôle féminin principal de Kings, le deuxième long métrage de Deniz Gamze Ergüven (Mustang) avec Daniel Craig. L'intrigue se situe en 1992, dans le quartier de South Central à Los Angeles, où une mère de famille va trouver de l'aide auprès d'un homme vivant reclus, alors qu'éclatent de terribles émeutes au lendemain du verdict dans l'affaire Rodney King.