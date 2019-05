Halle Berry : Son baiser sur la bouche à Lena Waithe

Halle Berry, actuellement en promotion du film John Wick Parabellum, a fait une halte sur le plateau du talk show américain Jimmy Kimmel Live! le 22 mai et y a retrouvé sa consoeur Lena Waithe, qui animait exceptionnellement l'émission. Les deux femmes ont échangé un baiser inattendu...

Face caméra, Lena Waithe (Ready Player One, Master of None...) n'a pas caché au public sa nervosité à l'idée d'animer une telle émission. Amusé et touché, le responsable de la sécurité du plateau lui a alors proposé d'utiliser un Berry Button, soit un bouton sur lequel appuyer en cas de stress et qui fait automatiquement apparaître... Halle Berry. Après lui en avoir fait la démonstration, l'actrice est apparue devant la caméra. "Tu es une force de la nature. Tu es une magnifique reine afro-américaine. Ça te suffit ou tu as besoin d'autre chose ?", a déclaré Halle Berry.

Alors que Lena Waithe lui répondait que ça allait mieux, Halle Berry a décidé qu'il lui fallait quand même "quelque chose d'autre" et lui a offert un long baiser sur la bouche ! Ce qui a laissé sans voix l'animatrice du jour. Ajoutons cependant que les deux femmes se connaissent depuis les années 1990 car elles ont collaboré sur le programme Boomerang, diffusé sur BET. Après cette séquence, Lena Waithe, fiancée depuis 2017 à la productrice Alana Mayo, a partagé une vidéo de ce baiser et a écrit dans les commentaires Instagram que sa chérie lui a passé cet écart...

"J'ai grandi en regardant les émissions du soir. C'était un foyer monoparental - ma préférée c'était @arseniohall. Je suis reconnaissante à @jimmykimmellive de m'avoir autorisée à animer l'émission ce soir. C'est un rêve devenu réalité. Et euh @halleberry ... merci d'avoir réalisé mon autre rêve. Ne soyez pas surpris si j'ajoute une autre ligne à mon CV", a-t-elle blagué sur son compte Instagram suivi par 677 000 abonnés.