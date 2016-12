Halle Berry : Son divorce d'Olivier Martinez, père de son fils, finalisé

Ça y est, après s'être mariés en juillet 2013 en France, avoir eu un enfant, Maceo, quatre mois plus tard, et annoncé leur rupture en 2015, Halle Berry et Olivier Martinez ont finalisé leur divorce, selon TMZ.

C'est au mois d'octobre 2015, soit exactement deux ans après la naissance de leur fils - premier enfant pour le héros du Hussard sur le toit et deuxième pour la Tornade de X-Men après Nahla (8 ans), née de sa relation avec Gabriel Aubry -, que les deux comédiens ont déposé la demande de divorce. Or, il y avait un point qui divisait les anciens amants : chacun a enregistré les documents lançant la procédure en déclarant être à l'initiative de cette décision. Mais, selon les lois de l'Etat de Californie, une seule personne du couple peut être dans cette position. Afin de débloquer la situation, Olivier Martinez a accepté de laisser la place à son ex-femme.

Le plus important pour les deux acteurs reste de toute évidence leur enfant de 3 ans, Maceo. Ils partagent la garde physique et légale du garçon, restant ainsi en bons termes pour le bien-être de leur progéniture. Quant au partage de leurs biens, les choses ne sont pas réglées, selon TMZ, qui s'étonne toutefois qu'il puisse y avoir des problèmes puisque l'ex-couple avait établi un contrat de mariage.