Halle Berry, totalement nue et torride : Même "pas peur" !

C'est devenu assez régulier maintenant. Sur Instagram, comme sur les tapis rouges, Halle Berry aime faire grimper la température. Si c'est avec un certain sens du glamour en public – comme lors de sa récente performance en transparence lors du Met Gala –, la bombesque star américaine joue une carte bien plus torride sur Instagram où elle n'hésite pas se dévêtir dans le cadre de clichés léchés et sur fond d'engagement féministe.

Sur son dernier post Instagram, le discours est sans équivoque. Halle Berry s'y dévoile totalement nue, posant à contre-jour sur ce qui semble être une terrasse. L'actrice de X-Men est plaquée derrière une vitre rayée de bandes opaques, les doigts écartés. La photo, superbe, évoque un érotisme décomplexé et une certaine tension, ce que confirme la légende choisie par la comédienne et maman de deux enfants : une célèbre déclaration de Nina Simone extraite du documentaire Nina: An Historical Perspective. "Je vais vous dire que la liberté signifie pour moi : ne pas avoir peur", déclarait l'iconique chanteuse américaine. L'ex-femme d'Olivier Martinez nous le confirme : elle n'a pas peur de rien, elle est libre !