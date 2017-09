Halle Berry très hot : Un sublime décolleté pour la bombe de 51 ans

La lettre "K" domine la filmographie récente d'Halle Berry. La star américaine a ainsi assuré l'avant-première du film Kings au Festival du film de Toronto, elle qui est aujourd'hui à l'affiche de Kidnap (en e-cinema) et qu'on retrouvera dans Kingsman – Le Cercle d'or dès le 11 octobre. Pour briller sur le red carpet, elle a choisi un top en dentelle et broderie très décolleté de Zuhair Murad. À 51 ans, la maman de Nahla, 9 ans (dont le père est Gabriel Aubry), et de Maceo, 4 ans (dont le père est Olivier Martinez), affiche sa silhouette sculpturale, pour le plus grand bonheur des festivaliers et des photographes. Rendez-vous ensuite dans la salle obscure pour la projection du film...

Kings est la nouvelle réalisation de Deniz Gamze Ergüven, acclamée pour Mustang. Cette fois, la cinéaste franco-turque nous emmène aux États-Unis en 1992, dans le quartier de South Central à Los Angeles. Halle Berry joue le rôle d'une mère de famille qui va trouver de l'aide auprès d'un homme vivant reclus, alors qu'éclatent de terribles émeutes à la suite de l'énoncé du verdict dans l'affaire Rodney King.

Pour ce long métrage qui se déroule dans le cadre de tensions raciales intenses aux outre-Atlantique, le premier rôle masculin a été attribué à Daniel "James Bond" Craig. Un personnage qui le change de celui de l'espion de Sa Majesté, aventure qu'il n'est toutefois pas près d'arrêter puisqu'il a confirmé qu'il reprendrait du service en tant que 007 pour l'épisode 25.