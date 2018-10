Halsey et G-Eazy: Les amants fougueux se séparent (encore) avec pertes et fracas

Un jour ensemble et amoureux, un autre séparés et fâchés, Halsey et G-Eazy ont décidément bien du mal à accorder leurs violons, habitués à vivre une histoire d'amour chaotique. Deux mois après s'être rabibochés, alors qu'ils avaient brutalement rompu début juillet après une année de relation, la chanteuse de 24 ans et le rappeur de 29 ans ont de nouveau jeté l'éponge. La preuve, ils ont cessé de se suivre sur les réseaux sociaux...

Selon les informations rapportées le 23 octobre 2018 par le site E! News, tout allait bien il y a encore quelques jours, jusqu'à ce que G-Eazy se vante de l'inverse. "Il a donné un concert lors d'une fête au Karma International à Los Angeles samedi et il a été vu en train de flirter avec plusieurs filles en public. Il disait à tout le monde qu'il était célibataire et que lui et Halsey se 'fréquentaient toujours par intermittence', mais qu'ils étaient actuellement séparés", a déclaré un informateur.

D'après l'entourage des ex-amants, la distance et les carrières prenantes des artistes y sont beaucoup dans cette nouvelle rupture. Tandis que G-Eazy était à Los Angeles, Halsey se trouvait au Japon, à Tokyo, pour promouvoir sa nouvelle musique.

Il y a quelques jours pourtant, Gerald Earl Gillum (de son vrai nom) ne tarissait pas d'éloges au sujet de sa chérie, évoquant son talent de chanteuse. "Lorsque vous entendez sa voix résonner, cela vous touche droit dans le coeur. C'est pur. C'est une artiste incroyable. C'est vraiment inspirant de la regarder travailler", avait-il déclaré à E! News samedi dernier (20 octobre).

Ça ne tenait visiblement qu'à un fil...