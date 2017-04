Haneia VS Giuseppe (Les Anges 8) : Les ex règlent leurs comptes sur Twitter

Certains candidats de télé-réalité se rapprochent lors des tournages avant de se déchirer sur les réseaux sociaux quelques semaines plus tard. Après le match opposant Kim Glow et le bel Anthony, ce sont désormais Haneia et Giuseppe (Les Anges 9) qui se disputent sur Twitter !

Si vous n'avez pas suivi leurs petites histoires, sachez qu'Haneia et Giuseppe se sont mis en couple sur le tournage des Anges à Miami... jusqu'à ce que ce dernier ait dû s'en aller. Après le départ de Giuseppe, Haneia a rapidement retrouvé du réconfort dans les bras de Carl, un ex-candidat de The Game of Love (NRJ12). À partir de ce moment, la sublime jeune femme a assuré qu'elle n'avait jamais été réellement en couple avec Giuseppe... quitte à se fâcher avec ses copines d'aventure (Nesma et Luna) qui n'ont pas hésité à la mettre face à ses contradictions.

Depuis son canapé, Giuseppe a commenté ce 21 avril 2017 en découvrant l'épisode du jour : "Pendant l'enregistrement, Haneia m'appelait lors des jours off et elle était genre in love." Une révélation qui a aussitôt provoqué une réaction du côté de la principale intéressée : "Tu n'as pas besoin de te justifier #next." Piqué au vif, le beau gosse a alors demandé à son ex "d'arrêter de l'appeler" en ajoutant le hashtag #TasAucuneChance. "Lol le mec qui fait genre #commediadellartepuissance10 Quelle classe #IlsSontOùLesVraisMecs ?", a conclu Haneia.

Que de rebondissements...