Hannah Davis enceinte : Le mannequin et Derek Jeter bientôt parents

Après ceux de Beyoncé et Jay Z, et d'Amal et George Clooney, un nouveau bébé de star viendra bientôt au monde ! Derek et Hanna Jeter (née Davis) attendent leur premier enfant. Une petite fille, dont l'ancien joueur de base-ball et futur papa pense déjà tenir le prénom...

C'est dans un article mis en ligne sur The Players' Tribune, une plateforme à disposition des athlètes créée par son mari, qu'Hannah Jeter a annoncé l'heureuse nouvelle ! La bombe de 26 ans est enceinte de son premier enfant, la petite fille est attendue pour le mois de mai. Derek Jeter a choisi un prénom et Hannah est prête à négocier. "[Derek] a déjà un prénom en tête. Il est décidé. (Nous verrons bien). Quand il m'appelle pendant la journée, il me demande : 'Alors, comment allez-vous, toi et unetelle ?" [Je réponds :] 'Ce n'est pas encore son prénom, chéri.' Peu importe son prénom, je sais qu'elle le rendra fou", écrit le mannequin dans cet article.

Plus loin, la future maman affirme son intention de donner à ses enfants une éducation "normale", malgré les conditions uniques de la vie d'enfant de star. "Derek et moi voulons que nos enfants comprennent qu'ils sont privilégiés, dans tous les sens du terme. Nous voulons qu'ils apprennent à aider les autres, à s'occuper d'eux et à être généreux avec le monde... Et s'ils veulent jouer au base-ball, eh bien, nous devrons d'abord en parler", conclut la jolie blonde et ex-covergirl du magazine Sports Illustrated Swimsuit.

Derek Jeter et Hannah Davis se sont mariés au Meadowood Napa Valley Resort à St. Helena, en Californie, le 9 juillet 2016.

Derek Jeter, légende de la Major Baseball League et des New York Yankees, a pris sa retraite sportive en septembre 2014.