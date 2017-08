Hannah Montana : Une des stars de la série s'est mariée !

Jason Earles, qui incarnait le personnage de Jackson Stewart dans la série et le film Hannah Montana, s'est marié ! L'acteur américain de 40 ans a épousé sa compagne de longue date, Katie Drysen.

La cérémonie de mariage a eu lieu dimanche 13 août 2017, au sein de l'établissement quatre étoiles The Garland, du côté de Toluca Lake en Californie. Parmi les invités, on a pu voir d'anciens collègues de l'acteur, du temps où il jouait dans la série Dadnapped, comme Emily Osment, Moises Arias, Phillip Lewis et George Newbern. Sur Instagram, l'heureux marié a partagé quelques clichés du grand jour ainsi qu'une vidéo dans laquelle on peut voir son épouse dans sa belle robe de mariée. "Voici un aperçu du jour le plus magique de ma vie. Elle est parfaite", a-t-il commenté en légende.

Jason Earles, que l'on a aussi pu voir l'an passé dans la série Best Friends Whenever, avait demandé la main de sa femme en novembre 2016 après trois années de relation amoureuse.