Hannah Simone (New Girl), maman pour la première fois à 37 ans

Hannah Simone est officiellement devenue maman. Selon les informations rapportées jeudi 31 août par le site E! News, l'actrice de 37 ans a effectivement donné naissance à son tout premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé. Très discrète sur sa vie privée, la jeune maman aurait accouché au début du mois d'août.

L'heureux papa n'est autre que le journaliste et photographe Jesse Giddings, compagnon de longue date de la star anglo-canadienne. En avril dernier, la presse américaine avait rapporté que le couple s'était marié en juillet 2016 lors d'une cérémonie intime. Une information qui est tout de même restée confidentielle pendant six mois avant d'être révélée publiquement...

Connue pour interpréter le rôle de Cece dans la série New Girl, Hannah Simone devrait profiter pleinement de son congé maternité avant de signer prochainement son retour à la télévision pour une septième et ultime saison aux côtés de Zooey Deschanel (Jess), Jake Johnson (Nick), Max Greenfield (Schmidt) et Lamorne Morris (Winston). Les nouveaux épisodes reprendront trois ans après les événements de la sixième saison et devraient être diffusés dans le courant de l'année 2018.