Hannah Simone : Surprise, l'actrice de "New Girl" s'est mariée et est enceinte !

Les félicitations sont de rigueur pour la belle Hannah Simone. Connue du grand public pour son rôle de Cece dans la série New Girl, l'actrice de 36 ans s'est mariée à son compagnon de longue date, le journaliste et photographe Jesse Giddings. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les noces ne datent pas d'hier !

Selon le site du magazine Us Weekly, la bombe anglo-canadienne a dit "oui" à son chéri lors d'une cérémonie très intime organisée il y a plus de six mois, en juillet 2016. Très discrets sur leur vie privée, les tourtereaux s'apprêtent également à devenir parents, puisque Hannah Simone est enceinte de leur premier enfant. Un heureux événement que la principale concernée était parvenue à cacher jusqu'ici.

Hannah Simone et Jesse Giddings, un ancien reporter pour E! News, n'ont jamais officialisé leur romance et se montrent peu souvent en public. D'après plusieurs médias américains, ils étaient amis depuis plusieurs années avant de s'éprendre l'un de l'autre.

Aux États-Unis, la sixième saison de New Girl vient tout juste de s'achever. Mais que les fans se rassurent, une septième saison devrait prochainement être renouvelée par le réseau Fox.