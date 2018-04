Hannah Spearritt (S Club 7) : Une grave dépression après sa chirurgie esthétique

C'est sur le plateau de l'émission This Morning que Hannah Spearritt a raconté son expérience. Invitée ce lundi 17 avril 2018, la chanteuse de 37 ans est revenue sur l'opération qu'elle a subie en août 2013. Elle est ainsi passée d'un bonnet B à un C : "C'était très gonflé, et même si je n'avais rien pour comparer, j'étais heureuse du résultat", apprend-on.

"Mais après six mois, [ma santé] a commencé à se détériorer. Ça a commencé avec de l'anxiété et à l'époque, j'ai mis ça sur le compte des circonstances, ajoute Hannah Spearritt. Puis d'autres choses ont commencé à arriver comme la dépression, des trucs comme de ridicules crises de panique. Je pouvais m'effondrer rien qu'à cause d'une pile de vêtements sales."

La chanteuse poursuit : "J'ai connu les chutes de cheveux, la fatigue, les pertes de mémoire. J'en suis encore atteinte aujourd'hui. Il y avait une liste de symptômes qui continuent... J'ai fait tous les tests possibles, tout est revenu négatif, on m'a dit que j'étais folle, on m'a prescrit beaucoup de médicaments."

Aujourd'hui encore, Hannah Spearritt se remet des "quatre années les plus difficiles et traumatisantes" de sa vie.