Hapsatou Sy amincie grâce à DALS : Elle dévoile combien de kilos elle a perdu !

Vous pensiez que Koh-Lanta (TF1) était l'émission durant laquelle les candidats perdaient le plus de poids ? Détrompez-vous ! Ceux de Danse avec les stars perdent encore plus, en seulement quelques jours d'entraînement.

Après Katrina Patchett qui nous a révélé que David Ginola (saison 1 en 2011) avait perdu plus de 10 kilos ou encore que Cédric Pioline, éliminé lors du prime, avait perdu 6 kilos, c'était au tour d'Hapsatou Sy de se confier sur le sujet, par le biais de sa story Instagram.

Dans un premier temps, la compagne de Vincent Cerutti a révélé que lors du prochain prime de Danse avec les stars 8, elle danserait pour son papa et qu'elle était prête à s'entraîner "jusqu'à l'épuisement s'il le faut". Après quoi, elle a admis avoir perdu déjà... 6 kilos. Pas mal pour seulement trois semaines de répétitions.

Et on imagine que le "régime DALS" lui en fera perdre encore plus les prochains jours. Sans doute un petit bonheur pour la maman d'Abbie (1 an) qui nous avait expliqué que son corps avait changé après son accouchement :"Évidemment que j'ai des complexes. Je sors d'une grossesse, donc mes fesses ne sont plus les mêmes. Le ventre est bien là (...). Mais je m'en fiche en fait d'avoir du ventre ou des fesses. En plus, je ne me prive pas. J'ai des complexes mais ils sont là et je fais avec."