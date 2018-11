Hapsatou Sy attristée : "Les gens m'appellent Corinne dans la rue..."

Mercredi 31 octobre 2018, Hapsatou Sy était l'invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. A cette occasion, l'ex-chroniqueuse des Terriens du dimanche qui a claqué la porte de l'émission après son altercation avec Eric Zemmour – contre qui elle a porté plainte – et une dispute avec Thierry Ardisson a révélé ce qui l'agaçait le plus au quotidien depuis la diffusion de cette séquence.

En effet, la compagne de Vincent Cerutti a reconnu que de nombreuses personnes qu'elle croisait dans la rue prenaient aujourd'hui la liberté de ne plus l'appeler Hapsatou mais bien "Corinne", comme Eric Zemmour l'avait suggéré avant de lancer que son vrai prénom était une "insulte à la France".

"Je considère que tout le monde est saoulé par cette polémique, moi la première. Je me balade dans la rue, je me fais appeler par un prénom qui m'a été assigné par Eric Zemmour et pas le prénom que m'ont donné mes parents... Les gens m'appellent Corinne dans la rue, ils pensent que c'est sympathique. Il y en a pour qui c'est moins sympathique. Ce n'est pas le prénom que m'ont donné mes parents, mes parents m'ont appelée Hapsatou", a-t-elle regretté sans tourner autour du pot. Et d'assurer : "Je n'ai pas envie d'entretenir cette polémique, c'est un bad buzz. C'est un affrontement au départ, avec Eric Zemmour, que je ne pouvais pas laisser comme ça. Ça n'a jamais été contre Thierry Ardisson !"

Dans la même émission, Hapsatou Sy a annoncé sa future participation à l'émission Balance ton post sur C8.

