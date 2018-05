Hapsatou Sy complice avec Vincent Cerutti : Elle prend sa revanche

Hapsatou Sy n'est pas peu fière. La chroniqueuse des Terriens du dimanche (C8) a concrétisé un nouveau projet. Le 26 mai dernier, elle a ouvert sa première Boîte à beauté Hapsatou Sy France au centre commercial de Belle Épine, à Thiais. Un heureux événement qu'elle a bien entendu partagé avec son compagnon Vincent Cerutti. Les parents d'Abbie (1 an) ont posé complices devant les photographes.

Radieuse en petite robe noire, Hapsatou Sy a également pu compter sur Laetitia Mendes (qui en janvier dernier lançait Geneticancer, l'association de lutte contre les cancers génétiques et/ou d'origine héréditaire). "Fière et heureuse", la femme d'affaires de 37 ans a partagé son bonheur avec ses fans sur Instagram en postant un long message.

Après avoir remercié son équipe de l'avoir soutenue et précisé où se trouvait son magasin, elle a écrit : "Hier, je me suis assise longuement dans cette boutique en me disant, j'y suis. Après les douloureuses fermetures de mes salons en 2013 [Ethnician, NDLR], que certains avaient célébrés, j'avais promis de travailler dur pour revenir ! Pour les clientes et pour toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. J'avais dit, sans esprit revanchard, que ceux qui pensaient trinquer à ma défaite allaient mourir de soif. Mais ce n'est pas pour cela que je l'ai fait, c'est surtout pour poursuivre mon chemin, celui d'honorer le parcours de mes parents, de les rendre fiers. C'est aussi parce que le rêve permet de vivre autrement et que le travail doit devenir passion. (...) Il ne faut jamais lâcher ! L'échec est vraiment une réussite différée !"