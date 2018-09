Hapsatou Sy déçue par Thierry Ardisson : "Il peut regretter !"

Jeudi 20 septembre 2018, Hapsatou Sy était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste afin de revenir sur son violent clash avec Éric Zemmour dans Les Terriens du dimanche (C8) et ses conséquences depuis qu'elle a décidé de dévoiler les images censurées sur son compte Instagram. La compagne de Vincent Cerutti en a aussi profité pour évoquer sa déception après que l'animateur des Terriens a pris la liberté de parler de ses problèmes d'argent sur CNews il y a quelques jours...

Qu'on se le dise, Hapsatou Sy a tout d'abord assuré qu'elle ne serait pas virée de C8... bien au contraire ! "Non, je ne suis pas virée. J'ai rencontré la direction et ils m'ont assuré de leur soutien inconditionnel. Ils m'ont annoncé que je resterai de toute façon sur l'antenne, quoi qu'il arrive, et que j'étais de la famille C8", a-t-elle commencé.

Puis, lorsque Cyril Hanouna a voulu évoquer la sortie de Thierry Ardisson sur les "problèmes d'argent" d'Hapsatou Sy, une sortie que l'homme en noir regretterait aujourd'hui, la principale intéressée a réagi : "Mais il peut le regretter ! C'est une violation de ma vie privée. Je précise aussi que j'avais un projet avec Stéphane Simon [Le coproducteur des Terriens, NDLR] et que si ces six émissions qui m'ont été avancées, c'était pour financer le projet en attendant que l'on collabore réellement à la rentrée. Moi mon combat il n'est pas contre Thierry Ardisson et Stéphane Simon, c'est des gens que j'appréciais énormément, qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai travaillé et que je respecte." Et la chroniqueuse de poursuivre : "J'ai été très affectée parce que Thierry qui a été bienveillant avec moi par le passé, là pour moi il se désolidarisait à un moment où j'avais besoin qu'il soit solidaire. (...) Encore une fois, Thierry et Stéphane Simon peuvent avoir l'opinion qu'ils veulent de moi et décider de se défendre comme ils l'ont fait, je ne pense pas avoir créé toute seule le bad buzz. Je pense que les sorties de Thierry ont influencé lourdement."

Pour rappel, Éric Zemmour avait lancé durant l'enregistrement des Terriens jeudi dernier que le prénom Hapsatou était une "insulte à la France" (des propos coupés par C8) et que ses parents avaient eu "tort" de la prénommer ainsi. Désireuse de ne pas se laisser faire, Hapsatou Sy avait dans la foulée fait part de sa volonté de porter plainte contre le polémiste... Thierry Ardisson avait ensuite regretté publiquement une tentative de "bad buzz complètement nul" et avait évoqué les "problèmes d'argent" de sa chroniqueuse.

