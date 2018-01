Hapsatou Sy et sa fille victimes d'injures racistes : "Ça peut être violent"

Vendredi 12 janvier 2018, Hapsatou Sy était l'invitée de Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste (C8). L'occasion pour la chroniqueuse des Terriens du dimanche de faire une triste révélation sur son quotidien.

En couple avec Vincent Cerutti depuis deux ans, Hapsatou Sy est sur un petit nuage. Seule ombre au tableau : les personnes qui tentent de médiatiser sa fille Abbie (16 mois). Elle a donc profité de son passage dans l'émission pour passer un message aux personnes un peu trop intrusives : "Ça ne me dérange pas que mon couple soit médiatisé tant que ma fille ne l'est pas. Elle n'a pas choisi de faire de la télé. Donc je le dis à toutes les personnes qui essaient de la snaper de temps en temps dans la rue, ce n'est pas très cool. Elle n'a que 16 mois, il faut la laisser tranquille."

L'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) a aussi regretté que certains se permettent d'avoir des propos déplacés envers sa fille ou elle : "Les gens sont très sympas, même si parfois on a des injures un peu racistes, un peu limites, qui peuvent être très violentes, très difficiles. On m'a dit : 'Le beau et la bête.' un jour. On m'a aussi dit que mon enfant était un bâtard parce qu'il est métisse. Les gens qui sont derrière leur écran et qui profèrent ce genre de propos, c'est scandaleux."

Hapsatou Sy peut heureusement compter sur sa moitié pour l'épauler au quotidien. Elle en a d'ailleurs profiter pour faire une belle déclaration à son sujet : "C'est dur d'exposer son couple, parce qu'on raconte tout et n'importe quoi après. Ce qui est sûr, c'est qu'on est très soudé et que ce n'est pas près de s'arrêter."

Du côté des audiences, TPMP a rassemblé 1 120 000 téléspectateurs hier soir (soit 4,8% de part de marché).