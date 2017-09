Hapsatou Sy et Vincent Cerutti : La police débarque chez eux, ils s'expliquent...

Réactualisation : Réagissant aux informations du site Closer, qui affirmait que la police était intervenue à son domicile pour un différend conjugal, l'animateur Vincent Cerutti a tenu à clarifier les choses. "On contacte la police pour un tapage nocturne dans l'immeuble et ça se transforme en un mensonge pareil ? C'est à vomir ! Honte à vous", a-t-il écrit sur Twitter. De son côté, Hapsatou Sy aussi a tenu à prendre la parole. "Vous n'arriverez pas à nous détruire. Nous sommes fous amoureux de nous trois, surtout en vue de cette belle aventure qui nous attend", a-t-elle commenté.

Ce mercredi 13 septembre 2017, nous écrivions : Comme tous les couples, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti se disputent. Mais, mardi 12 septembre 2017, l'engueulade est visiblement allée trop loin puisque la femme d'affaires et chroniqueuse télé a ressenti le besoin d'appeler la police !

Le site de Closer dévoile que Hapsatou Sy a appelé les forces de l'ordre après une dispute verbale avec son conjoint Vincent Cerutti qui tournait mal, aux alentours de 23h30. La businesswoman et l'animateur tous deux âgés de 36 ans ont alors accueilli les policiers à leur domicile du chic 8e arrondissement de Paris et, selon le site, après une petite discussion, le ton est vite redescendu. Après avoir constaté que ni l'un ni l'autre n'avait été victime de coups, les forces de l'ordre ont rebroussé chemin, d'autant plus le couple n'a pas voulu donner la raison de sa dispute ni déposer plainte...

Hapsatou Sy et Vincent Cerutti, parents d'une petite Abbie née il y a un tout juste un an, étaient invités la veille de leur dispute sur le plateau de Quotidien, afin de parler de leur participation commune à la 8e saison de Danse avec les stars. Ils étaient alors apparus souriants et complices.