Hapsatou Sy et Vincent Cerutti unis et amoureux pour leur petite Abbie

Rien ne va plus entre Hapsatou Sy et Vincent Cerutti ? C'est ce que rapportait Closer le 13 septembre 2017 en révélant que le couple s'était disputé si fort à son domicile du 8e arrondissement de Paris que la police avait été appelée sur les lieux. Un haussement de ton que les deux animateurs avaient très rapidement démenti sur les réseaux sociaux. "On contacte la police pour un tapage nocturne dans l'immeuble et ça se transforme en un mensonge pareil ? C'est à vomir ! Honte à vous", avait posté Vincent Cerutti sur son compte Twitter. "Vous n'arriverez pas à nous détruire. Nous sommes fous amoureux de nous trois, surtout en vue de cette belle aventure qui nous attend", avait commenté de son côté Hapsatou Sy. Pourtant, Closer avait maintenu son récit...



Une semaine plus tard, les deux candidats de Danse avec les stars 8 continuent de jouer la carte de l'amour. Parce que le 20 septembre représente un jour très particulier pour les jeunes parents, ils tenaient à marquer le coup. Il y a un an jour pour jour, Hapsatou Sy donnait naissance à leur premier enfant, une petite fille prénommée Abbie. "Un an que je suis devenue maman, un an d'un bonheur indescriptible. Un an que je suis une nouvelle femme. Un an que nous sommes 3. Un bon anniversaire à l'amour de notre vie. Vive l'amour", a ainsi posté la journaliste et entrepreneuse de 36 ans, ciblant au passage les rumeurs sur son couple. Un tendre message accompagné d'une photo de la jeune maman embrassant son compagnon. Abbie n'apparaît pas sur la photo de famille parce que ses parents ont toujours pris grand soin de ne pas l'exposer sur les réseaux sociaux.