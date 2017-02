Hapsatou Sy "folle amoureuse" de Vincent Cerutti : Le récit de leur rencontre...

Hapsatou Sy et Vincent Cerutti sont depuis cinq mois les heureux parents d'une petite Abbie. Un bonheur merveilleux survenu un peu plus d'un an après leur rencontre !

Dans la chronique "Le jour où" du magazine Gala actuellement en kiosques, l'ex-chroniqueuse du Grand 8 aux côtés d'Elisabeth Bost, Roselyne Bachelot et Laurence Ferrari a accepté de dévoiler les coulisses de sa rencontre, en 2015, avec celui qu'elle considère désormais comme l'homme de sa vie.

"Un soir, je suis invitée à une fête où je n'ai pas du tout envie de me rendre. Par hasard, je tombe sur Vincent Cerutti. Je ne le connais que de nom. Dès la première seconde, quand son regard croise le mien, mon coeur se met à battre à 1000 à l'heure. Je vois bien que je lui fais le même effet. C'est inexplicable. C'est électrique !", raconte-t-elle. Et d'ajouter : "Je sais immédiatement qu'il sera le père de mes enfants."

À partir de là, les SMS se sont enchaînés, un déjeuner est rapidement organisé et, alors qu'Hapsatou doit se rendre à Dakar une semaine plus tard, Vincent lui fait la surprise de la rejoindre sur place. "Il réserve un billet d'avion et débarque dans ma vie", écrit-elle. Et de poursuivre sur les sentiments qui l'habitent au fil des mois : "Nous nous aimons à la folie. Et notre couple est une telle évidence qu'on décide de fonder une famille. Le 20 septembre 2016, je donne naissance à Abbie. (...) J'ai grandi parmi sept frères et soeurs et je veux qu'elle connaisse ce bonheur. Avec Vincent, mon âme soeur, nous allons construire cette famille. Au fil des années."

De son côté, Vincent Cerutti a confié récemment au Parisien qu'il n'envisageait "pas une seconde de ne pas avoir de deuxième enfant". Une précision qui survenait quelques jours après qu'il a déclaré se sentir prêt pour le mariage avec Hapsatou Sy !