Hapsatou Sy : "Nuits courtes, corps fatigué"... Confidences de la jeune maman

Depuis septembre dernier, Hapsatou Sy est l'heureuse maman d'une petite Abbie, fruit de ses amours avec Vincent Cerutti. Un bonheur sur lequel elle s'est épanchée sur son blog.

Le début d'année a été l'occasion pour l'ancienne chroniqueuse du Grand 8 de faire son bilan de 2016, "la plus belle année qu'il soit avec l'arrivée de [sa] petite fille" : "Cette phrase pourrait suffire à résumer toute mon année tant l'arrivée d'un enfant change toute une vie."

Le changement commence dès la grossesse, une étape éprouvante comme l'a indiqué Hapsatou Sy : "Le corps se transforme, la fatigue, les nausées, maux de dos, nous ne sommes pas épargnées." Toutefois, l'arrivée de bébé permet de tout oublier "tant le bonheur est immense."

La jeune femme n'a toutefois pas caché qu'après l'arrivée d'un enfant, le quotidien était complètement bouleversé : "Nuits courtes, très courtes, on est au taquet en permanence pour notre bébé, le corps fatigué, la perte de confiance en soi parfois, avant de se rassurer et de se dire qu'on est quand même des wonderwomen ! J'ai la chance d'avoir un compagnon aimant très impliqué dans son rôle de papa, mais je sais que ce n'est pas le cas pour toutes. Alors je tire mon chapeau à celles qui affrontent tout cela, seules !"

Sans oublier son corps qui est marqué à jamais ou presque : "Et notre corps ? Parlons-en ! Celui que l'on regarde chaque matin en se disant, c'était mieux avant. On regarde son ventre et on se dit : Quand est-ce qu'il se barre celui-là !" Hapsatou Sy a tout de même rapidement rassuré ses lecteurs en expliquant qu'en s'y prenant bien, les kilos en trop s'envolaient.