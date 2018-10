Hapsatou Sy porte plainte contre Éric Zemmour pour injure à caractère racial

Hapsatou Sy n'est pas du genre à parler dans le vent. Après le clash avec Éric Zemmour, l'ancienne chroniqueuse des Terriens du dimanche (C8) avait annoncé vouloir porter plainte contre lui. Le polémiste avait affirmé que son prénom était "une insulte à la France" le 16 septembre 2018, provoquant ainsi un tourbillon médiatique autour de cette affaire et malheureusement l'éviction de la jeune femme de l'émission de Thierry Ardisson (mais pas de la chaîne) pour avoir dévoilé une séquence coupée au montage.

Ce mardi 9 octobre, après avoir contacté Hapsatou Sy, nos confrères du HuffPost assurent que la procédure est en cours. La jeune femme compte bien faire payer à Éric Zemmour ses propos "racistes". C'est d'ailleurs pour injure à caractère racial que la compagne de Vincent Cerutti présente son dossier à la justice. Selon le site d'information, son passage au commissariat n'était "plus qu'une question d'heures" et la plainte devrait être "déposée dans la journée". Elle n'aurait pas agi plus tôt parce qu'il lui manquait "un dernier élément pour que le dossier soit complet".

Hapsatou Sy avait déjà lancé l'offensive en mettant en place une pétition pour faire interdire Éric Zemmour des plateaux télé. Une pétition signée par plus de 300 000 personnes en quelques jours à peine. Déterminée à ressortir gagnante de ce conflit, elle n'en est pas moins épuisée. Depuis la diffusion de l'émission, la jeune maman de 37 ans est devenue la cible des internautes malveillants qui n'hésitent pas à l'insulter sur les réseaux sociaux. Pire encore, elle révèle aujourd'hui par le biais d'une vidéo qu'elle a reçu une lettre contenant des excréments...