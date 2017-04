Hapsatou Sy : Ses tendres confidences sur son papa, son "héros"

Samedi 22 avril 2017, Hapsatou Sy (36 ans) était l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les terriens !. Venue faire la promotion de son livre Partie de rien, sorti le 5 avril dernier aux éditions Dunod, la compagne de Vincent Cerutti est revenue sur les difficultés financières de ses parents et a fait de tendres confidences sur son papa.

"Huit enfants, dans trois chambres", c'est ainsi qu'Hapsatou Sy a grandi comme l'a expliqué Thierry Ardisson. Bien que très heureuse, la maman d'Abbie (7 mois) a tout fait pour gagner un peu d'argent afin d'aider ses parents : "Quand on grandit dans une famille comme ça, où on a un papa qui gagne le SMIC, faut vivre." Aussi, dès l'âge de 12 ans, l'ancienne chroniqueuse du Grand 8 a proposé à plusieurs personnes âgées de son immeuble de faire leurs courses en échange d'un peu de monnaie. De quoi rendre fier son papa, son "modèle".

"Mon père, c'est mon héros. (...) Le jour où mon père me raconte son parcours, je jure de tout faire pour honorer son parcours. Ma réussite, c'était juste ça : qu'il me regarde un jour et qu'il me dise : 'Je suis fier de toi'", a confié Hapsatou Sy avec émotion. Une mission réussie puisqu'elle a fait un parcours remarquable.

Un beau parcours

A seulement 24 ans, Hapsatou Sy a créé sa première entreprise centrée sur la beauté. Le nom ? Ethnicia. Cela lui vaut de remporter le 2e prix du concours Grand prix jeunes créateurs organisé par le groupe Unibail-Rodamco en 2007. Quatre ans plus tard, elle est sélectionnée pour représenter l'entrepreneuriat français au G20 Young Entrepreneur's Alliance.

A la suite de la liquidation judiciaire de son entreprise en 2013, la jeune femme se consacre au développement de ses différentes marques de cosmétiques en France et à l'international et en juin 2014, elle lance sa première collection de prêt-à-porter nommée antiKOD.

En parallèle, Hapsatou Sy officie dans Le Grand 8 en tant que chroniqueuse (2012 à 2016) et en tant qu'animatrice dans Projet Fashion Show (3 mars au 7 avril 2015).

Du côté des audiences, Salut les terriens ! a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs, soit 5,9% de part de marché sur les 4 ans et plus.