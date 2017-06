Hapsatou Sy : Soutenue par son chéri Vincent Cerutti et la bande du Grand 8

Disponible depuis déjà quelques semaines, le livre d'Hapsatou Sy, intitulé Partie de rien (aux éditions Dunod), a eu droit à une soirée de lancement en bonne et due forme. L'événement a eu lieu le 8 juin à Paris et la femme d'affaires a pu compter sur de précieux soutiens.

C'est au showroom Hapsatou Sy, avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement de la capitale, que s'est tenue la soirée de lancement. La jeune femme, tout de jaune vêtue, affichait un large sourire en prenant la pose avec ses invités venus l'encourager. Il fallait ainsi compter sur son amoureux et père de sa petite fille, l'animateur Vincent Cerutti, et sur ses anciennes collègues de l'émission Le Grand 8 : Roselyne Bachelot (qui vient de rejoindre LCI), Laurence Ferrari, Elisabeth Bost et Caroline Ithurbide. Au cours de la soirée, on a aussi pu voir Karima Charni, Daniela Martins (Secret Story 3), Jean-Luc Guizonne (Star Academy 5) et sa chérie Charlotte Namura, la chanteuse Sindy ou encore Flo Malley, Youssoufa...

"J'ai pleinement décidé d'être entrepreneure quand mon père m'a raconté pour la première fois son histoire. J'ai juré de réussir, d'honorer son parcours et tous ses sacrifices. Je voulais être libre, indépendante et forte. Je voulais surtout que mon père n'ait pas enduré tout cela pour rien", raconte Hapsatou Sy pour expliquer la sortie de Partie de rien. À 24 ans, Hapsatou Sy a créé sa première entreprise, Ethnicia, un concept d'espaces de beauté qu'elle développe jusqu'en 2013. Elle se consacre aujourd'hui au développement de ses marques cosmétiques en France et à l'international (HapsatouSy, Ethnicia, Dazzia, Artisan Make up).

Thomas Montet